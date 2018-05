Arrivano nuove conferme da parte del Racing della chiusura definitiva dell'affare Lautaro Martinez con l'Inter. Il presidente, Victor Blanco, ha annunciato a Radio Continental che arriveranno in Italia insieme al ragazzo il 24 maggio per le visite mediche e per firmare i contratti.



LA CONFERMA - "Il 24 maggio saremo in Italia insieme al giocatore, che farà le visite mediche, e lì si vedrà se ci sono effettivamente possibilità di trattenerlo fino a dicembre con noi. Chance ci sono altrimenti non andremmo nemmeno in Italia. Sono remote ma ci sono, conterà molto l’opinione del giocatore. Credo che sarà determinante, vedremo cosa riusciremo a fare, ovviamente mantenendo i buoni rapporti con l’Inter".