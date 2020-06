Ildellaha parlato in conferenza stampa per la promozione in Serie B della formazione granata."Ad inizio anno non eravamo favoriti? Forse "colpa" mia, ero arrivato da poco tempo nel mondo del calcio, c'erano altri presidenti con più esperienza. Non ci hanno dato per favoriti perché il suo presidente non aveva ancora un'immagine nel mondo del calcio. Questo ha permesso che la Reggina partisse a fari spenti, nessuno ci ha visto arrivare, ma quando ci hanno notato era troppo tardi e non ci hanno ripreso più. É stata una cavalcata vincente, forte e poderosa. Pensavano che per vincere servivano cinque anni, ma non é una verità questa. La serie C é più difficile della B, mi hanno detto che servivano anni per costruire e vincere, ma io ho sempre dichiarato di voler vincere subito".​"Il 30% del progetto era la salita in B. Il mio sogno è quello di portare la Reggina in serie A, non mi nascondo. Arriveremmo a 70%, poi manca il 30%".- "La tifoseria si deve legare alla squadra, io sono temporaneo, io prima o poi non ci sarò. Tutti i presidenti molto più bravi di me sono andati via, andrò via anche io.La Reggina per me è una donna, é sentimentale. Sono stato accolto benissimo, mi sento a casa a Reggio, sono un ospite di questa città. Sono arrivato dal nulla, arriverà il momento in cui andrò via, non sono qui per speculare. Sono venuto qui per una ragione sentimentale, per un motivo che risale a tanto fa. Quando arriverò in A lo dirò"."Ci sono state tre istanze per lo stadio. Il Credito Sportivo di Abodi e altre due società: tutte lo hanno giudicato un impianto con importanti potenzialità. Ci sarà un'ulteriore società che farà un sopralluogo. Non si sono fatti passi avanti perché si è fermato tutto, bisogna riprendere da dove abbiamo lasciato"."Il mercato? Contano le esigenze di voler prendere calciatori importanti, chi verrà preso sarà preso di concerto tra mister e ds. Noi puntiamo a giocatori bravi e forti, solo questo"."Il calciatore Jeremy Menez é un calciatore della Reggina, contratto triennale. Il 26 giugno alle ore 12 arriverà all'aeroporto di Catania, alle 14 arriverà al porto di Messina e alle ore 15 arriverà al porto di Reggio a bordo di un catamarano. Il 27 giugno sarà presentato al Granillo, alle ore 17, poi il calciatore sarà allo store della Reggina. É un grande regalo per i tifosi della Reggina, é un grande campione, ha giocato in Nazionale""La decisione che ha portato alla nostra promozione? Evitiamo di parlare di certe cose, é stato qualcosa di abominevole.C'è stata la concreta possibilità che il campionato di C venisse annullato, questo era stato proposto da determinati soggetti. Ringrazio la correttezza e la signorilità del presidente Ghirelli, con il quale non avevo mai parlato: in questo periodo ci ho parlato un bel po'. Lui é stato garante del merito sportivo, assieme a lui Gravina: senza di loro avrei rischiato grosso"."Sono stato deferito per 45 giorni e presumo che ho fatto qualcosa di grave... . Tante persone si sono espresse sulla maglietta senza conoscerli, in molti hanno detto che si vergognavano perché io indossavo la maglietta... Io vengo da una città che fa dell'ironia la propria arma, ma su quella maglietta mi ha infastidito la critica della stampa di Reggio. Fuori Reggio é normale, ma qui a Reggio che qualcuno possa essersi schierato contro quella maglietta mi ha infastidito parecchio. La Reggina deve essere una squadra antipatica,amata dentro le mura e odiata fuori. In inverno hanno detto tante cavolate contro la Reggina, hanno fatto a gara".