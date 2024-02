Pres. Regione Lombardia Fontana: 'Ristrutturare San Siro? Ci sono criticità, bisogna parlarne con Inter e Milan'

Il Milan ha comprato il terreno per costruire il suo stadio a San Donato. L'Inter spinge per l'area di Rozzano e conta il prima possibile di iniziare i lavori. E l'attuale Giuseppe Meazza a San Siro? Il Comune di Milano continua a spingere per provare a trattenere i due club nella Scala del calcio e sul tavolo da sempre c'è il tema della ristrutturazione dell'attuale impianto.



A parlare del futuro dello stadio e del quartiere che lo circonda è tornato a parlare anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che più volte ha anche iincontrato i due club, sottolineando la presenza di diverse criticità nel progetto di ritrutturazione. Queste le sue parole



CRITICITA' - "So che ci sono molte criticità su questa idea da parte delle squadre, quindi bisogna parlare con loro. Tutte le cose che si vogliono fare subiscono una serie di stop dai comitati o dai vari organismi che nascono, non so cosa dire. Ci saranno le autorità che devono decidere, valuteranno sulla base di tutte le considerazioni, anche quelle esposte dai comitati".