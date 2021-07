Nicolas Holveck, presidente del Rennes, ha parlato così del futuro del centrocampista Eduardo Camavinga: "E' ancora tutto aperto, può essere che parta in questa finestra di mercato a fronte dell'offerta giusta, ma non escludiamo che possa rinnovare". Il calciatore classe 2002 è in scadenza nel 2022 ed è un obiettivo del Manchester United.