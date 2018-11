Rodolfo D'Onofrio, presidente del River Plate, parla a TNNoticias di quanto successo fuori dal Monumental prima della finale di ritorno di Copa Libertadores contro il Boca: "Domani mattina mi incontrerò con Angelici e gli chiederò la sua versione. La CONMEBOL poi ci dirà il giorno e l'ora in cui si giocherà la partita. Dopo ciò che è successo fuori dal Monumental è necessario che i calciatori del Boca siano nelle giuste condizioni per poter giocare. E' una partita, non la terza guerra mondiale. Chiedo di evitare provocazioni, soprattutto dopo la partita fra chi vince e chi perde. C'è troppa gente che beve qualche birra di troppo e fa qualche scherzo in più, anche se mi hanno detto che i giocatori del Boca facevano gestacci ai tifosi da dentro l'autobus. Cosa è successo? Secondo la CONMEBOL è stata lanciata più di una pietra ed è stato rotto più di un vetro, il tutto a distanza dall'inizio dell'anello fuori dallo stadio. Non c'è stata protezione, la sicurezza era sparita ma il River è estraneo a questa follia. Noi come club non potevamo fare di più, sono venute meno la prevenzione e la sicurezza".