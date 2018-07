Finito nel mirino del Real Madrid, Juan Quintero sembra destinato a restare al River Plate, che lo ha avuto in prestito dal Porto. Lo conferma il presidente degli argentini, Rodolfo D'Onofrio, a Pagina Millonaria: "I tifosi stiano tranquilli, non è vero che c'è il Real e a noi non è arrivato nulla. Tutto è già deciso, abbiamo concordato come sarà effettuato il pagamento al Porto, dunque non ci saranno problemi economici: possiamo dare l'ok ora e pagare tra qualche mese".