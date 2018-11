Il presidente del Santos José Carlos Peres è tornato a parlare ai media brasiliani del futuro dell'attaccante classe '96 Gabriel Barbosa, in prestito fino a fine dicembre dall'Inter. Ad oggi, Gabigol appare destinato a fare rientro in Italia per cercare poi una nuova sistemazione, ma Peres ha rilasciato queste dichiarazioni a BandSports: "Stiamo parlando con i procuratori e con l'Inter. Il Santos sta facendo del suo meglio per trattenerlo per un'altra stagione. E' un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio, è un cannoniere, ha un valore importante e il club lo riconosce; lui vuole rimanere". L'attaccante brasiliano è il capocannoniere del suo campionato con 17 gol all'attivo.