Futuro ancora incerto per l'ex terzino di Roma, Inter e Sampdoria Dodò, attualmente prestato al Santos. Proprio il club bianconero sembra la meta più plausibile per il futuro del laterale brasiliano, ma il club di San Paolo sta cercando di negoziare l'acquisto a titolo definitivo del calciatore, arrivato in prestito sino al prossimo gennaio.



"Per Dodò​​​​​​​ va tutto bene – ha detto il patron del Santos, Carlos Peres, a gazetaesportiva.com - È un pagamento in contanti e stiamo lavorando per diluirlo in 18 mesi. L'interesse della Sampdoria è che rimanga con noi e stiamo negoziando l’ingaggio". Il nodo cruciale è lo stipendio del calciatore, dato che la società di San Paolo potrebbe garantire solo il 20% dell'attuale ingaggio di Dodò.



La soluzione sarebbe rappresentata dalla cessione di parte dei diritti economici derivanti dal cartellino del laterale mancino allo stesso Dodò, in modo tale da avere vantaggi in caso di trasferimenti futuri.