Carlo Rossi, presidente del Sassuolo, ha detto la sua a Firenzeviola.it sul passaggio di Boateng e Lirola dai neroverdi alla Fiorentina: "Ci dispiace per la loro partenza, mi innamoro con facilità dei nostri calciatori, ho un occhio di riguardo per tutti. Ma ci siamo lasciato bene e faccio il tifo per loro".



SUI DUE PARTENTI - "Boateng è un fuoriclasse, ha qualche acciacco per via dell'età ma se in forma si fa dare del voi da tutti. Lirola invece è estremamente promettente. Solitamente l'abbiamo visto più in fase di spinta, ma è migliorato tanto anche in difesa. È un giocatore di sicuro avvenire, posso tranquillamente affermare che la Fiorentina ha speso bene i suoi soldi".