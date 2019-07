Il presidente della Spal Walter Mattioli parla a margine della presentazione dei calendari della Serie A 2019/20: "Sperare in qualcosa di più della salvezza? No, i nostri programmi prevedono la salvezza qualche giornata prima, ma resta l'obiettivo primario. Lavoriamo per rendere la Spal sempre più competitiva, spero che altro arrivi prima dell'inizio del campionato. Manca qualche elemento in difesa, forse un centrocampista: la squadra è quasi composta. Bonifazi? Ci spero ancora tanto, ne stiamo parlando con Cairo: mi ha detto di aspettare un attimo, ma sono fiducioso. Petagna e Fares? È nostro obiettivo trattenerli a Ferrara per fare una squadra competitiva. Il campionato è alle porte e il mercato è ancora lungo, ma faremo di tutto per trattenerli".