Il presidente della Spal Walter Mattioli parla in conferenza stampa e si sofferma sul futuro del tecnico Leonardo Semplici: "Secondo me vorrà riflettere su alcune cose personali, abbiamo già parlato di ritiri e collaboratori. Per me quella di voler aspettare è più una "moda". Poi certo, se arrivasse una società importante ci sarebbe poco da dire", riporta Estense.com.