Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, è stato intervistato da Repubblica: "L'Inter è fortissima. Dovremo giocare al massimo per restare in partita. Mi aspetto la più dura dell'intero campionato. Quando l'Inter accelera è difficile per chiunque resistere. La squadra di Conte ha avuto sfortuna in diverse occasioni, penso alle due gare con lo Shakhtar in cui ha preso tre traverse, ma è un super team. Dovremo dare il massimo".



Chi vincerà lo scudetto?

"Il Milan è partito bene, ma l'Inter ha una rosa più profonda. Lo pensavo già a inizio campionato, quando faticava. Senza impegni europei, potrebbe potenzialmente vincere ogni partita".