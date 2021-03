Il presidente dello Spezia, ​Stefano Chisoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro dell'allenatore, Italiano, corteggiato dal Napoli.



RESTA - "Sta facendo un grande lavoro e spero resti a lungo con noi. Stiamo facendo una grande impresa e speriamo di restare in Serie A. Il premio sarebbe, appunto, la conferma di Italiano. Lui è concentratissimo sulla stagione e non mi ha mai chiesto di andare via. Possiamo programmare insieme il futuro per fare ancora meglio".



DE LAURENTIIS - "Ho un rapporto cordiale con De Laurentiis, che incontro spesso alle riunioni".