Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato a Leggo in vista della sfida di domenica contro l'Inter: “L’Inter è la squadra più forte del campionato. Fare lo sgambetto a San Siro? Sarebbe una grandissima impresa, dovremmo fare tutto al 120%. Cercheremo di giocare come al solito. Se ci chiudessimo a San Siro rischieremmo di prendere tanti gol. L’Inter è una corazzata. Sarà la partita più dura di tutte. Inter scudetto? Per me sì. Noi comunque non cambieremo, perché è con il gioco che alla lunga si ottengono i risultati. Questo è il credo del nostro mister Vincenzo Italiano”.