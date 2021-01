Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha parlato di campo e mercato a 'Calcio Napoli 24 Live' su CalcioNapoli24 TV:"Siamo rimasti anche noi un po’ sorpresi dall’avvio di campionato della nostra squadra assemblata in poco tempo e con tanti acquisti, siamo fiduciosi anche dopo le ultime prestazioni in cui abbiamo raccolto meno di quanto creato. Dobbiamo continuare su questa strada, assolutamente.Situazione Covid? Abbiamo avuto delle positività, avevamo una rosa ampia e ci troviamo ad affrontare questa emergenza, ci sono alcuni elementi importanti non disponibili perciò speriamo che questa situazione possa passare in fretta.Mercato? In estate abbiamo dovuto fare tutto in fretta, dobbiamo ridurre il gruppo di giocatori perchè 34 sono un numero enorme: interverremo per avere maggiore qualità ed esperienza, i nostri sono bravi e giovani ma incappano in errori dovuti all’inesperienza.? Riccardo è un giocatore importante, ha grande qualità: vediamo nei prossimi giorni cosa riusciremo a fare.? Per noi sarebbe una operazione troppo complessa, rientrerà Galabinov dopo l’infortunio assieme a Nzola e Piccoli: non vorremo intervenire nel ruolo di punta centrale.Napoli-Spezia? Grande emozione, sognavamo di giocare una partita così: arriveremo concentrati e con la voglia di fare bene così come abbiamo fatto con Lazio ed Inter. Sarà difficilissimo, ma ce la giocheremo come sempre.Mancanza dei tifosi? Per noi è sempre stato importantissimo il pubblico, è chiaro che sia una sofferenza per tutte le società non avere i tifosi al proprio fianco. Speriamo di riaverli al più presto, i nostri tifosi meriterebbero di vivere l’esperienza della Serie A.Quale sarà il nostro atteggiamento? Abbiamo sempre espresso il nostro gioco, l’attenzione deve essere sempre al massimo e al primo errore il Napoli potrebbe punirci".