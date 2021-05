"Un giorno Cristiano Ronaldo tornerà a vestire la maglia dello Sporting". Parola di Frederico Varandas. Il presidente del club di Lisbona ha spiegato a SIC: "Penso che un giorno tornerà qua. È stato sempre accanto al suo Sporting, è stato uno dei primi a mandarci un messaggio per congratularsi con noi per la vittoria del campionato. Ha però un contratto di un altro anno alla Juve e vuole restare in un club che possa lottare per la Champions League. Dipende principalmente da CR7 in prima persona, ma è importante che le persone sappiano che, in pubblico e in privato, ha già aiutato e sta continuando ad aiutare il club nel suo rilancio".