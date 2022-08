presidente delè stato intervistato da ActuFoot Tolosa parlando delle strategie diil fondo USA che ha acquistato ilda Elliott e che ormai dall'estate 2020 è diventata proprietaria del club francese.Fin dall’inizio abbiamo dimostrato perché siamo venuti.. Stiamo investendo un milione di euro nella costruzione del centro di formazione con i soldi che ricaviamo dai trasferimenti. Sono stati investiti molti soldi in un nuovo centro di prestazioni per la squadra.e non si è mai trattato di questo"."Abbiamo anche detto che se avessimo guadagnato soldi, sarebbero stati reinvestiti. I fatti valgono più delle parole. Non siamo qui per vendere giocatori, siamo qui per investire nel club, per farlo crescere e arrivare il più in alto possibile.È sempre con l’obiettivo di migliorare, non con l’obiettivo di fare soldi a breve termine"."Il periodo medio di controllo di una società da parte di RedBird è di 12 anni. Al momento pensiamo a quello che faremo tra 10 o 15 anni.Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile".