Borussia Dortmund-Udinese è finita 4-1 per i tedeschi. Ma a far parlare ancora del match a qualche giorno di distanza (si è giocato sabato) è stata la cronaca della tv ufficiale del club. Norbert Dickel, prima voce, e Patrick Owomoyela, seconda voce ed ex calciatore del Dortmund, infatti, si sono lasciati andare a commenti razzisti e prese in giro. Lasagna diventa Lasagne, Pussetto diventa Prosecco. E questo è stato solo l'inizio...



I due, infatti, si sono lasciati andare anche a commenti razzisti: i giocatori dell'Udinese sono stati chiamati itaker, come venivano definiti gli emigranti italiani in Germania, e a un certo punto hanno addiritura imitato la parlata di Adolf Hitler. Il Borussia Dortmund ha ovviamente preso provvedimenti e multato i due: "l loro tentativo di essere divertenti, è andato completamente a vuoto, era assolutamente fuori posto. Qui non c'è posto per commenti del genere".