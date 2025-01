Presentazione album Panini: tutte le novità

Video Production @alberto Pini

Si è svolta questa mattina, presso la sede della Lega Serie A di Via Rosellini a Milano,: il neo Presidente Lega Serie A Ezio Simonelli, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A, Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini, Paolo Bedin, Presidente Lega Serie B, Matteo Marani, Presidente Lega Pro, Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Calcio Femminile FIGC, e il Vicepresidente di AIAC Giancarlo Camolese. Presenti, inoltre, i due campioni Ambassador Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri.

L’album si compone di 721 figurine da raccogliere in 120 pagine con la copertina che rappresenta le grandi stelle della nostra Serie A. La nuova edizione contiene diverse novità tra le quali, per la prima volta, l’album in versione brossura, ovvero con il dorso rilegato. “Come per ogni stagione sportiva si rinnova la tradizione della collezione Panini ‘Calciatori’, che da ormai 64 anni è parte integrante del modo di vivere la passione per il calcio da parte di milioni di tifosi italiani - ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli.. Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso insieme a Panini, una grande storia italiana che continua a regalare emozioni agli appassionati in tutto il mondo”.

Tante le novità per l’album che, da oltre sessant’anni, affascina milioni di italiani e che è sinonimo della storia e della tradizione dei calciatori e del calcio italiano. La più avveniristica riguarda la figurina., oppure dal noto commentatore sportivo Pierluigi Pardo, voce narrante della collezione. L’edizione Calciatori 2024 – 2025 è caratterizzata anche dal ritorno al mezzobusto per le figurine dei giocatori. Un frame grafico che in ogni caso rimane moderno grazie ad una inquadratura più allargata del giocatore ed una serie di elementi che impreziosiscono la cornice gialla, il colore di riferimento Panini. Mantenuta grande rilevanza al numero di maglia, oltre ai dati tecnici e fisici per ogni calciatore.

“La collezione Calciatori 2024 – 2025 ci porta direttamente nel futuro” - ha dichiarato Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia. “Una raccolta che, attraverso le figurine, offre al collezionista una nuova dimensione digitale, fatta di contenuti multimediali inusuali ed esclusivi.. Infine, l’ultima importante novità riguarda l’album, da quest’anno in versione rilegata e super resistente”. Le figurine Stars, tre per ogni squadra, aggiungono un elemento speciale alla collezione e lanciano una vera e propria sfida ai giocatori, incitandoli a migliorare un particolare record della stagione 2023 – 2024. Completano la collezione le sezioni speciali EA Sports FC Supercup, Coppa Italia Frecciarossa, Coach of the Month, Player of the Month, Calciatori Upgrade e Calciatori Celebration che, da quest’anno, è inserita all’interno della collezione. Tutta la stagione sarà quindi contenuta in unico album!