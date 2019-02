Presente opposto, futuro incerto. Ma accenderanno il mercato. Uno si è ritrovato la fascia al braccio da una settimana, l’altro se l’è vista sfilare via dalla società. Federico Chiesa e Mauro Icardi, due volti di Fiorentina e Inter che con grande probabilità non si affronteranno in campo domenica sera. Eppure le loro storie sembrano intrecciarsi - scrive il Corriere Fiorentino - quasi ci fosse il destino di mezzo, e non è detto che possano avere un esito simile. Intanto, tra i due, quello più sereno è certamente il viola. Polemiche a parte per il rigore di Ferrara, domenica guiderà l’attacco della Fiorentina nella sfida ai nerazzurri. Tutt’altro momento sta vivendo Icardi, rimasto fuori dai convocati anche per la gara di stasera con il Rapid Vienna e salvo imprevisti (per la verità all’ordine del giorno) destinato soltanto a osservare anche il match del Franchi.