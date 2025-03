Presidente AIA sul rigore tolto all'Italia da Marciniak: "Decisione arbitrale da accettare"

Getty Images for DFB

Antonio Zappi,i, ha parlato a margine del Premio Bearzot da Roma: "Stiamo andando nella direzione della massima apertura comunicativa, cercando di rendere sempre più fruibile il processo decisionale agli spettatori. Ieri ero a vedere la sperimentazione alle finali del calcio a 5 in cui si è introdotto il Video Support per la prima volta in Italia: Gravina ha già chiesto di poterlo adottare anche per Serie C e calcio femminile. Questo non avrebbe bisogno della cosiddetta sala VAR, che per noi è a Lissone. In alcuni paesi ha dato risultati positivi per ribaltare una decisione errata degli arbitri".

"Spero non ci siano condizionamenti. Già in Carabao Cup le sperimentazioni sono andate avanti e io, che sono appassionato anche di rugby, spero si possa importare pure nel calcio quella cultura"."Ieri è evidente che i colleghi internazionali abbiano ritenuto di dover richiamare Marciniak perché convinti di aver rinvenuto un chiaro ed evidente errore. Abbiamo la necessità di accettare la decisione anche se andasse contro l'interesse nazionale, come in questo caso...".

"Come ogni manutenzione regolamentare c'è la necessità di fare degli aggiornamenti. L'IFAB mette mano e c'è stata una riunione a Belfast già qualche settimana fa, più un'altra in programma. Quanto avvenuto ieri sera però è riferibile solo alla discrezionalità della decisione arbitrale e quella dobbiamo accettarla".