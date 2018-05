Niente Inter per il trequartista ed esterno sloveno dell'Atalanta Josip Ilicic, almeno al momento: nonostante il continuo susseguirsi di voci degli ultimi giorni, non c'è al momento nessuna possibilità di vedere il classe '88 con la maglia nerazzurra dei meneghini, nonostante il conclamato interessamento da parte della società del ds Piero Ausilio.



PARLA IL PRESIDENTE DELL'ATALANTA - Lo ha confermato in questi minuti ai microfoni di Fcinter1908.it il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi: "Ilicic all’Inter? E’ un giocatore incedibile per noi. Visite mediche già prenotate? Pura fantasia".