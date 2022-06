Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness, ai microfoni di Bayern 1 attacca il Barcellona e il suo tentativo di acquistare Robert Lewandowski: "Il Barcellona non è un modello da seguire per noi da diverso tempo. Vogliono comprare Lewandowski, ma sei mesi fa avevano un miliardo di debiti. In Germania sarebbero falliti da tempo, c'è il giudice fallimentare alle porte e stanno facendo offerte da milioni di euro per un giocatore del Bayern come Lewandowski".