Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha ha parlato dell'arrivo di Samuele Mulattieri in prestito dall'Inter.



"Lo seguivamo da tempo e fortunatamente siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza. Cercavamo un rinforzo in quel ruolo e abbiamo visto in lui il giocatore giusto per il modulo del nostro allenatore, la speranza è che possa ripetersi qui a Crotone, sia per noi che per lui, perché è un giovane che ha tutto per militare in squadre importanti nel prossimo futuro. La collaborazione con l'Inter? Abbiamo iniziato noi cedendo Cordaz, hanno ricambiato con Mulattieri. Speriamo di portare a Crotone qualche altro interista, per la felicità dei tifosi nerazzurri che ci sono in città. Stiamo valutando i profili giusti che possano darci una mano per un campionato da protagonisti".