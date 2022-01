In Parlamento, fumata nera anche al terzo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica: la netta maggioranza di schede bianche ha reso nulla anche questa tornata. Fra le schede con preferenza, salgono i voti a Mattarella (125 voti), preferenze anche a Crosetto e Casini. E spuntano anche Terence Hill e Claudio Baglioni.



Il centrodestra propone una rosa comprendente Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio.



Il centrosinistra, con Enrico Letta, boccia sostanzialmente la terna e propone un supervertice per decidere un nome condiviso. Spunta il nome di Elisabetta Casellati come 'carta coperta' del centrodestra, mentre restano sul tavolo i nomi di Casini e Amato.



Contatti sono in corso, a quanto si apprende da fonti parlamentari, tra i vertici del Pd e il leader della Lega Matteo Salvini.