Si è concluso con un nulla di fatto in Parlamento il primo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Come era ampiamente previsto, il successore di Sergio Mattarella nella carica di Capo dello Stato non è stato scelto con la prima votazione, che ha visto una netta maggioranza di schede bianche. In questa prima votazione, il numero di voti necessario per essere eletto era di 672.



Fra le schede nella quali è stata espressa una preferenza, il più votato è stato Paolo Maddalena (giurista, magistrato e accademico italiano, che ha ricoperto l'incarico di giudice costituzionale), seguito dal presidente uscente Sergio Mattarella. Fra i voti 'curiosi', da segnalare le preferenze per: Claudio Lotito, patron della Lazio, Amadeus, Dino Zoff, Mauro Corona e Giuseppe Cruciani.