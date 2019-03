Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in un'intervista a Sky Sport:



Partendo dalla situazione in Serie C: "E' difficile prendere un impegno di questo tipo, merita una riflessione articolata. Siamo nel campo dell'economia e dei diritti civile e commerciale, chiunque operi in economia è soggetto a rischi di fallimento. La Federazione ha il dovere di salvaguardare un bene primario rispetto al valore economico. Per questo stiamo attivando alcuni meccanismi che sono partiti il 18 dicembre con l’adozione delle nuove licenze nazionali. E' un provvedimento epocale sia per i contenuti, ma soprattutto per la tempistica, perché le licenze nazionali varate sei mesi prima l'iscrizione ai campionati credo che sia un record".



Sul caso Pro Piacenza: "Non è detto che non succedano più casi del genere, ma devono diventare le eccezioni. Non possono essere la norma. Secondo le norme di oggi è consentita l'esclusione solo in caso di quattro rinunce, noi il 20 porteremo all'attenzione del Consiglio Federale una norma che prevede la riduzione a due rinunce".



Potrebbe esserci qualche modifica anche in chiave mercato: "Stiamo riflettendo sul diritto di recompra, spero entro il 20 marzo di portare la modifica della norma per annullarlo, ove il Consiglio Federale dovesse condividere e accettare questa mia proposta". Sulle plusvalenze: "E' un tema delicato. Sfido chiunque a intervenire nell'ambito di una valutazione commerciale di uno scambio tra due società. Noi possiamo segnalare una situazione, ma non intervenire. Non abbiamo il diritto di denunciare uno scambio che non spetta alla Federazione valutare".



E' in fase di costruzione un nuovo organismo da affiancare alla COVISOC: "L'aspetto dei controlli è fondamentale, per questo ci stiamo impegnando per costruire un nuovo organismo operativo da affiancare alla commissione di vigilanza. L'obiettivo è quello di monitorare costantemente la situazione economico finanziaria delle società. I controlli spot non danno sicurezza e credibilità al nostro sistema. Invece noi dobbiamo recuperare questa credibilità attraverso la certezza delle norme e l'incisività dei controlli. E' su questo che stiamo lavorando".



"Mi piacerebbe che questi parametri diventassero ancora più stringenti, anche attraverso l'introduzione del concetto di rating nel calcio, che è il mio cavallo di battaglia. In questo modo, al vecchio concetto dello Z -Score di Altman, visto che è un indice di pre fallibilità permetterebbe di dare una mano agli imprenditori che vogliono investire in determinati ambienti, affinché capiscano esattamente se quell’attività imprenditoriale è in linea e rientra nelle possibilità economico finanziarie del proprio patrimonio. Dal 1° luglio vorrei far partire in via sperimentale una prima fase di applicazione del concetto di rating, attraverso l'uso di parametri.