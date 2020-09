Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, è intervenuto in diretta A ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV: "Rapporti col Napoli? Sono buoni, credo che mio figlio parli ogni giorno con Giuntoli, anche per questioni legate al Bari vista la stessa proprietà: c’è un ottimo rapporto, ci fanno pressione per l’attaccante Ciurria che credo abbia le potenzialità per arrivare fino in Serie A. Tutino in prestito? Io credo che sia un giocatore particolare, per noi vale la Serie A: ci interessa, non raccontiamoci bugie, ma credo che meriti un ambiente dove gli va data la numero 10. Sappiamo che gli piacerebbe venire al Pordenone, ma forti come lui pensiamo che debbano andare negli ambienti dove possano sentirsi protagonisti. Quando l’anno scorso lo vedevo in panchina mi chiedevo il perchè, merita l’ambiente giusto dove poter far bene. Ciurria? Patrick è un mancino che ha una gamba ed uno strappo importante: quando sbagliava qualcosa si abbatteva, ma ci abbiamo lavorato su. Oggi strappa bene, e sapete che giocatori del genere che cambiano passo possono essere importanti. Non so se sia pronto per la A, ma se finisse in C farebbe davvero la differenza: è un ragazzo molto serio”