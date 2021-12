Olivier Létang, presidente del Lille, ha parlato a margine del Golden Boy, assegnato stasera a Torino: "Sarà una sfida molto dura contro il Chelsea, ma tutto può accadere quando arrivi agli ottavi. Siamo felici di affrontare i campioni in carica, vediamo cosa succederà. Perché possiamo vincere? Ci prepareremo, ma per ora la partita contro il Chelsea è lontana. Siamo stati campioni contro il PSG l'anno scorso, tutto è possibile. Nel nostro DNA c'è combattere, abbiamo una chance, non la stessa del Chelsea ma saremo competitivi".



Cosa pensa della Serie A?

"La Serie A è tornata, c'è la Juve ma anche Milan, Inter, Napoli e l'Atalanta".



Ammirate qualche giocatore in Serie A?

"Parecchi, io sono un ammiratore di Zlatan".



Ci sono tanti interessamenti su Ikoné:

"Abbiamo tanti giocatori di talento, ci sono delle trattative, è vero, ma niente di definito al momento. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. La Fiorentina? È vero, è interessata a Ikoné, lo confermo".