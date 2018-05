Rimandare l'arrivo all'Inter? E' ancora un'opzione per Lautaro Martinez, che potrebbe restare al Racing fino alla fine dell'anno. Lo conferma anche il presidente degli argentini Victor Blanco in un'intervista concessa a FcInter1908.it: "Stiamo cercando di trattenerlo fino al termine dell'anno? Questa è la verità. Ma non dipende solo dal Racing, è molto importante il volere dell’Inter e del giocatore. Se ho parlato con Lautaro per capire la sua volontà? No, siamo concentrati sul finale di campionato, non è il momento. E’ molto importante la volontà dell’Inter, più di ogni altro discorso".



SPIRAGLI - Le intenzioni dei nerazzurri sono fondamentali, ma per Blanco ci sono spiragli: "Con l'Inter abbiamo ottimi rapporti. Questo, infatti, può aiutare molto... Se sono ottimista? Posso solo aspettare e vedere quale sia la cosa migliore per l’Inter e per il Racing".



MONDIALI - Lautaro e Icardi al Mondiale? Blanco non si sbilancia: "Non lo so ancora, è troppo difficile…".