Dopo aver salutato definitivamente Vidal - è ufficiale la risoluzione del contratto - l’Inter continua a lavorare sulla situazione legata al futuro di Milan Skriniar: lo slovacco è stato individuato come il ‘sacrificabile’ tra i giocatori con più mercato e la dirigenza nerazzurra sta trattando con il Psg.- Il Psg al momento non si è avvicinato a questa cifra ma intanto ha trovato l’accordo col giocatore:. Con il sì del giocatore già in mano, il Psg potrebbe convincere l’Inter presentando un’offerta che tra fisso e bonus superi i 60 milioni. Le parti potrebbero venirsi incontro per provare a chiudere un’operazione simile a quello che è stato l’affare Hakimi l’estate scorsa, Skriniar ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’allenatore del Psg Galtier l’ha individuato come rinforzo ideale per la nuova difesa a tre.- Se si sbloccherà la trattativa legata a Skriniar, l’Inter farà partire l’affondo per Bremer: con il difensore brasiliano c’è accordo totale già da tempo, manca l’intesa col Torino che nei giorni scorsi ha avuto incontri sia con i dirigenti nerazzurri che con l’entourage del giocatore.. Tra le idee c’è Milenkovic della Fiorentina e nei giorni scorsi è stato proposto Zagadou, francese classe ‘99 svincolato dopo la fine del contratto col Dortmund. Incastri di mercato e trattative in corso, Inter e Psg continuano a lavorare per Skriniar.