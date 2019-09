Domani sera a Cesenatico, al Grand Hotel da Vinci, sarà consegnato il premio 'Azeglio Vicini' in ricordo del ct azzurro scomparso il 30 gennaio del 2018. Come riporta l'Ansa, quest'anno la giuria, presieduta da Gianluca Vicini, figlio di Azeglio, ha deciso all'unanimità per Fabio Capello, l'ex allenatore di Juve, Milan, Roma e Real Madrid e ct di Inghilterra e Russia. Organizzato dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi, fraterno amico di Vicini, lo scorso anno il premio è stato assegnato a Marco Tardelli.