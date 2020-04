. L'ipotesi esiste, l'emergenza Coronavirus potrebbe stravolgere il destino del campionato costringendo a ricominciare tra luglio e addirittura agosto se si riuscirà a trovare la soluzione giusta. Con un potenziale problema da risolvere:, perché molti come scadenza prefissata hanno quella del 30 giugno, tra scadenze e prestiti. Qual è la situazione dei singoli club? Questa la terza puntata della nostra analisi,- Romero rientra alla Juve, da discutere la situazione di Perin e il riscatto di Soumaoro che ha convinto (ma costa caro). Sanabria in bilico, Pinamonti torna all'Inter è andrà nuovamente in prestito. Iago Falqué ai saluti.: Marchetti, Behrami, Pandev, Ichazo.: Romero, Pinamonti, Perin, Soumaoro, Iago Falqué, Sanabria, Barreca, Cassata, Destro, Goldaniga, Pajac.: Salcedo, Lapadula, Gunter, Saponara, Romulo, Hiljemark, Jandrei, Parigini, Brlek, Gumus, Omeonga, Dalmonte, Spinelli, El Yamiq, Calò, Asencio, Jaroszynski, Candela, Valietti, Schafer, Lakimovic.- Non ci sono dubbi: Chiellini rinnova per un altro anno, lo stesso destino è pronto anche per Buffon. Kulusevski pronto a vestire bianconero, così come Romero che è bloccato dalla Juve da un anno e mezzo. Luca Pellegrini si giocherà le sue carte a sinistra.: Buffon, Chiellini.: -: Kulusevski, Romero, Pellegrini, Perin, Pjaca, Del Fabro.- Lotito ha già promesso il rinnovo a Lulic, ottimismo anche per Marco Parolo. Da definire la situazione di Cataldi che Inzaghi continua a ritenere importante. Il giovane Armini promette benissimo.: Cataldi, Lulic, Parolo, Armini, Kishna.: -: Berisha, Badelj, Kiyine, Durmisi, Dziczek, Maistro, Karo, Palombi, Casasola, Di Gennaro.- L'esempio del perché sia necessario estendere eventualmente i contratti: Liverani perderebbe giocatori fondamentali come Lapadula o Saponara, tutti presi in prestito fino al 30 giugno. Calderoni deve ancora ridiscutere il proprio contratto.: Calderoni, Donati.: Barak, Babacar, Lapadula, Farias, Saponara, Deiola, Dell'Orco, Paz.: Benzar, Pettinari, Saraniti, Gallo.- Mertens ormai ha l'accordo sul rinnovo, prevista la firma appena sarà possibile. Callejon invece rimane in bilico e così la sua posizione legata al 30 giugno diventa determinante. Torneranno perché già acquistati e prestati a gennaio sia Petagna che Rrahmani.: Mertens, Callejon.: -Giocatori di rientro dai prestiti: Petagna, Rrahmani, Ounas, Chiriches, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Gaetano, Bifulco, Machach, Leandrinho.- Nessuna scadenza urgente, mentre Radu tornerà all'Inter dal prestito poco fortunato così come Caprari è in bilico vista la sua posizione dalla Sampdoria. Già sicuri i riscatti di Inglese, Sepe & co.: -: Radu, Caprari.: Machin, Da Cruz, Dezi, Fornasier.- Pazzini deve ancora discutere il rinnovo, Veloso è un perno intoccabile per Juric. Borini al bivio: andare avanti con l'Hellas oppure scegliere un'altra strada? Il suo contratto è solo fino a giugno.: Pazzini, Veloso, Borini.: Amrabat, Rrahmani, Salcedo, Pessina, Dimarco, Verre, Gunter, Adjapong, Eysseric, Badu, Radunovic.: Bessa, Henderson, Balkovec, Ragusa, Marrone, Almici, Vitale, Di Gaudio, Laribi, Crescenzi, Tupta.