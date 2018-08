Il Napoli ci sta provando per Ochoa, portiere messicano dello Standard Liegi. Un affare che sembrava fatto, ma che poi ha subito un brusco rallentamento. Sulla questione ha detto la sua Michel Preud'homme, allenatore dei belgi: "Ci sono alcune regole che rispettiamo e che mi aspetto che gli altri club rispettino. È uno scherzo che daremo il nostro portiere, un nazionale, in prestito a un club italiano. Ci sono contratti e clausole e ci rimettiamo a questi. Se il club non vuole pagare la quota di trasferimento richiesta per lui, Ochoa dovrebbe chiedersi quali siano esattamente le loro intenzioni". Parole riportate da la Gazzetta dello Sport.