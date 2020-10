Intercettato da Calciomercato.com allo Sheraton Hotel Milano San Siro, la sede del calciomercato, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato dello stato dell'arte del Genoa con il caso delle tante positività al Covid che ha condizionato le ultime settimane del club.



Com'è cambiato questo calcio con il coronavirus per il Genoa?

"E' un campionato diverso dagli altri, ma lo sapevamo già perché è già da quattro mesi che siamo in questa situazione. Le nuove situazioni ci dicono che non c'è pubblico, che bisogna stare attenti, che c'è la possibilità di infettarsi e che non tutti i giocatori possono scendere in campo. E' qualcosa di nuovo che potrà essere superato definitivamente solo con l'aiuto della sanità. Bisogna avere pazienza e gestire la situazione".



Questa estate avete definito tanti acquisti e, nonostante l'assenza del pubblico, lo sforzo economico è stato importante

"Veniamo da due annate terribili col rischio retrocessione, il minimo che possiamo fare è cercare di non sbagliare. Il calcio è qualcosa di imponderabile, noi speriamo di aver fatto le cose fatte bene".



Potesse tornare indietro, cosa cambierebbe?

"Non entrerei più nel calcio... (ride, ndr)".



Con le nuove regole ci sarà una sola possibilità di rinvio con più di 10 positivi al COVID-19. Voi col rinvio di Genoa-Torino l'avete già usata?

"Noi si, l'abbiamo già usata. Spero non ci capitino più 10-12 giocatori positivi".