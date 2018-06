Il presidente del Genoa Enrico Preziosi torna a parlare del suo possibile interesse per il Milan. Queste le dichiarazioni del patron del Grifone in esclusiva a 7Gold durante il Processo ai Mondiali: “Contatti con la dirigenza cinese del Milan? Contatti con i cinesi ce li ho tutti i giorni, io sono da 40 anni in Cina (ride, ndr). Con i cinesi del Milan? Mister Li in Cina è come Esposito a Napoli: ce ne sono tanti. Al di là dei miei desideri, ci sono delle valutazioni finanziarie da fare, ma questa cosa è così lontana da me che non mi tocca. Sul discorso Milan da me non ricavate niente”.



NAPOLI - “Perin non è approdato al Napoli per colpa di Maurizio Sarri? No, non è così. Il problema è che con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra è difficilissimo trattare. Per questo motivo facciamo fatica a chiudere degli affari. C’è un gemellaggio tra i tifosi, non tra le società. La Juventus, invece, ha dimostrato di volere fortemente il giocatore ed il portiere è andato al Torino".



JUVE - “Mandragora e Sturaro? Mandragora ci piace e interessa, ne parleremo con la Juve. Per Sturaro è più complicato il discorso”.