L'ex presidente di Como e Genoa Enrico Preziosi ha parlato a margine della consegna della cittadinanza onoraria di Avellino:



"Se entro nel calcio lo farò solo e soltanto per l'Avellino, poi non so se qualcuno ha travisato. A oggi comunque sono impegnato con il sociale, insieme al sindaco abbiamo deciso di fare delle iniziative per il territorio, a gennaio saremo in città, ma non c'è altro al momento. Poi conoscerò la presidenza, i proprietari e magari parleremo di qualcosa. Sono uscito volentieri dal calcio e se rientro lo farò solo con l'Avellino".