"Non ci prendiamo in giro, io lo so che me lo porteranno via, perché è stratosferico e gli moltiplicheranno l’ingaggio per dieci: ci guadagnerà lui, ci guadagnerà il Genoa". Così Enrico Preziosi a La Gazzetta ha annunciato l'addio sicuro di Krzysztof Piatek entro l'estate: "L'erede? Abbiamo già scelto, noi punteremo su Favilli, un grande acquisto dalla Juventus", le sue parole.