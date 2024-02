Preziosi: 'Gilardino è bravo, il Genoa meriterebbe di essere più in alto. Thiago Motta resti ancora a Bologna'

L'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, a quasi due anni e mezzo dalla sua uscita dal club rossoblù è tornato a parlare di calcio e di Grifone.



Lo ha fatto sostenendo di non nutrire alcuna malinconia per quel mondo che per buona parte della sua vita lo ha visto protagonista e spendendo anche parole di profonda stima deli confronti dell'attuale tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino: “Io guardo il calcio volentieri, ma non mi manca - ha rivelato il Joker a Il Pallone Gonfiato - Per quanto riguarda il Genoa, posso dire che Gilardino è molto bravo e che è difficile giocare contro di loro. Il Grifone meriterebbe qualche punto in più e qualche posizione in più. Gilardino può fare bene ovunque, lui lavora notte e giorno.”



Sempre a proposito di allenatori, Preziosi ha poi rivendicato la paternità sull'intuizione di lanciare in panchina Thiago Motta, oggi alla guida del Bologna e tra i tecnici più affermati in Italia: "Posso dire che lui è un uomo prima di essere un calciatore. Quando lo acquistai, prima che si ritirasse, gli chiesi se se la sentisse, mi rispose di sì e quindi gli feci un contratto di tre anni. Ho creduto sempre in lui, grandissimo giocatore. Si è fatto volere bene anche da allenatore. Merita tutti i risultati che sta ottenendo, sta facendo la differenza. Per me deve rimanere al Bologna un altro anno. La squadra è forte e non molla niente, è un gruppo unito.”