A quasi due anni dalla sua uscita definitiva dal calcio, l'ex presidente del Genoè tornato a parlare di pallone.Lo ha fatto in una lunga intervista comparsa stamane su Tuttosport, nel corso della quale ha toccato moltissimi argomenti.A cominciare proprio dal Grifone: "Gila ha già fatto benissimo l’anno scorso. La rosa era forte per la Serie B, ma col predecessore non erano affatto competitivi. Con Gilardino al posto di Blessin, invece, hanno svoltato e centrato la promozione agilmente. Si è vista la sua mano sui giocatori.Preziosi ha poi analizzato il mercato delle possibili candidate allo Scudetto: "che non ha venduto nessun big, anche se ha operato poco in entrata. Allegri può essere il terzo incomodo sfruttando il fatto di non avere le coppe, ma le milanesi hanno qualcosa in più al momento,il colpo Lukaku non basta a Mourinho per colmare il gap con le altre".Il Joker ammette infine di avere una grande ammirazione per Raffaele Palladino, suo ex giocatore al Genoa e oggi tecnico del Monza. Tanto da consigliarlo alla Juve per il post-Allegri: "L’anno scorso ha preso la squadra ultima in classifica, sfiorando l’Europa. Le sue squadre giocano a memoria, ha trasmesso ai calciatori la sua velocità di pensiero. In campo ogni giocatore sa esattamente cosa fare.. Non deve porsi limiti.