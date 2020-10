ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:. Ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile risalire".Il fatto in sé non mi riguarda, peraltro è materia della procura federale. Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l'Asl. Da quello che mi raccontano e si sente dire,Il regolamento tuttavia non va, deve essere rivisto, non ci sono santi. Non lo so come, io spero soltanto che il campionato prosegua e che il suo valore sportivo non risulti danneggiato. Quando affermo che Juve-Napoli è stato uno spot mortale per il calcio italiano ho le mie buone, anzi ottime ragioni. Siamo in una fase caldissima della discussione sul futuro del nostro sport e non avevamo certamente bisogno di un incidente simile".Ne sono straconvinto. Martedì apriremo a un fondo, lo assicuro. La priorità resta la salute degli atleti, ma gli atleti per potersi esprimere hanno bisogno dei campionati e delle coppe. Dell’attività. Sento troppe voci nemiche, leggo interventi indecenti, c’è addirittura chi punta alla sospensione del torneo. Ma quale sospensione? Commenti rozzi, quasi sadici, moralmente al limite".L’Inter perde tra i 2 e i 3 milioni a ogni partita interna senza pubblico. Noi dieci, dodici in un anno. Visti i bilanci della Roma e quelli del Milan? Pensate che l'Inter e la Juve se la passino meglio? Le sofferenze sono pesanti, diffuse e in gran parte giustificate. Il Covid ha dato l'ultimo colpo a un mondo in difficoltà. Infantino ha quantificato in oltre 4 miliardi le perdite del calcio europeo, il guaio è che non sappiamo quando si tornerà alla normalità".Non è possibile che continuino a pensare che nulla è cambiato, che le pretese economiche restino inalterate. Se i club perdono milioni anche i professionisti che partecipano al gioco, che sono il gioco, devono accettare riduzioni o revisioni dei contratti".Il protocollo non è della federcalcio, ma del Cts e del Ministero della Salute, ed è rigidissimo. Noi società abbiamo il dovere di attenerci scrupolosamente a quell’insieme di direttive. Al Genoa abbiamo subito uno shock, il focolaio ci ha destabilizzati, ma garantisco che siamo pronti a lottare per portare a termine la stagione nel modo più regolare possibile. Mi auguro che come me la pensino anche gli altri diciannove presidenti, dobbiamo recuperare sogni e speranze. ELa positività di Ibra è durata sedici giorni, se i miei dovessero seguire i suoi tempi di recupero sarebbe un vero disastro. Che faccio? Mando in campo sei Primavera? E il valore sportivo della partita quale sarebbe? L'ultima disposizione della Lega prevede un solo jolly a fronte di dieci positività per squadra, ma così"Non abbiamo avuto un solo positivo dalla ripartenza del campionato a tutto settembre. Il nostro centro è stato migliorato e sanificato, la palestra è praticamente in aperta campagna e abbiamo superato le ispezioni federali., come fanno tutti, porzioni di vita normale, probabilmente sarà partito da lì, il contagio, come faccio a saperlo?, che ho tenuto in A per 14 anni su diciotto. Ho 72 anni, il doppio di Pandev, e il dovere morale di pensare al dopo. Se ne avessi cinquanta mi ritufferei in questa avventura perché il futuro è dell’entertainment e il calcio è il punto più alto dello spettacolo, il numero uno al mondo. In America sta crescendo in modo verticale, anche l’interesse dei fondi internazionali per la Serie A deve pur significare qualcosa. Io non sono né ricco, né scemo, da 44 anni opero a livello mondiale.