Genoa-Napoli, un asse di mercato che potrebbe diventare molto caldo nelle prossime settimane.



Tanti sono infatti i nomi che potrebbero portare le due società, legate oltretutto da un antico gemellaggio tra tifoserie, ad operare in comune accordo. Come ha confermato ieri a Radio Marte il presidente rossoblù Enrico Preziosi: " Per ora sono solo chiacchiere per quanto riguarda Piatek . Che il Napoli sia interessato a lui e a Kouamè lo posso confermare, ma finora nessuno del Napoli mi ha scritto niente di ufficiale per chiedermi questi due calciatori. Per il momento abbiamo solo “ cazzeggiato ” come è accaduto spesso tra il Genoa ed il Napoli vedi, ad esempio, i casi Milito, Palacio , Criscito e Perin".



Proprio l'ex portiere del grifone è stato uno degli ultimi giocatori trattati dalle due società: "Su Perin , per esempio, dopo averlo trattato a lungo e non aver chiuso l’affare, De Laurentiis mi chiamò per offrirmi 5 milioni in più quando l’avevo già venduto alla Juventus . Noi siamo disponibili a trattare, ma ritengo che con De Laurentiis sia molto complicato chiudere una trattativa!”



Una spiegazione infine sul possibile sbarco di Younes a Genova: “Younes era un calciatore che volevamo, ma il Napoli ha fatto prima di noi. Prenderlo in prestito a gennaio per facilitarne il recupero? Noi non facciamo la palestra di nessuno. Il calciatore verrebbe a gennaio se fossimo in grado di acquistarlo, ma non in prestito".