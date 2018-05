A margine dell’assemblea di Lega per l’assegnazione dei diritti tv e l'elezione della governance, il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è fermato a parlare con i giornalisti presenti affrontando anche temi di calciomercato, come la trattativa con la Juventus per Mattia Perin. Il numero uno rossoblù ha illustrato anche la situazione di Rolando Mandragora, centrocampista classe '97 di proprietà bianconera reduce dal prestito al Crotone, e dell'esterno mancino uruguaiano Diego Laxalt, molto ambito sia in Serie A che all'estero.