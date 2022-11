La replica di Enrico Preziosi non si è fatta attendere. E come previsto è tutt'altro che diplomatica.



Dopo l'uscita di alcune intercettazioni risalenti al 2020 nelle quali il presidente del Coni, Giovanni Malagò, definiva i presidenti di Serie A "dei delinquenti veri" e Preziosi "un pregiudicato", l'ex numero uno del Genoa ha risposto di par suo ai microfoni dell'Ansa: "Il fatto che oggi Malagò mi giudichi un pregiudicato mi sorprende perché anche mesi fa ci siamo incontrati e abbracciati - ha affermato il Re dei Giocattoli - Mi sembra che lui si debba difendere da un'accusa di corruzione, forse il delinquente è lui".



Il riferimento di Preziosi è all'indagine aperta nei confronti di Malagò dalla procura di Milano, che accusa di falso il capo del Coni in merito all'elezione nel 2018 di Gaetano Micciché a presidente della Lega Serie A. "Il fatto che Malagò fosse legato a Micciché - ha spiegato Preziosi - era evidente, non mi sorprende che abbiano fatto cose particolari. Forse dovrebbe farsi un'analisi di coscienza e capire quali sarebbero dovuti essere i giusti comportamenti da noi quando era commissario della Serie A".