La decisione presa dall'Uefa di rimandare il prossimo campionato europeo di un anno trova d'accordo il presidente del Genoa Enrico Preziosi: "È una scelta corretta – ha affermato il numero uno rossoblù dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli – Sapevamo già del possibile rinvio, ne parlammo in Assemblea di Lega. Lo anticipó Agnelli, che come sapete fa parte dell’ECA. Non so quanto costerà questo rinvio ma sarà necessario per far concludere campionati e competizioni europee. Il tutto virus permettendo e sperando che non si propaghi, perché oggi si vive senza poter fare previsioni”.



E tra le previsioni che non si possono azzardare c'è anche quella che riguarda la ripresa della Serie A: “Per i campionati - ha aggiunto Preziosi - non penso si possano fissare delle date. Penso che il decreto andrà oltre Pasqua. Quando si potrebbe tornare in campo? Lega e FIGC sono d’accordo sulla data del 9 maggio: i calciatori dovranno rifare la preparazione per ritrovare il tono muscolare e avranno bisogno di qualche settimana”.