Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto alla trasmissione di Radio Rai "Radio Anch'io lo Sport" e ha espresso la propria idea circa l'idea dell'introduzione dello spezzatino nel calendario del prossimo campionato di Serie A, a poche ore dall'Assemblea di Lega che si esprimerà sull'argomento: "Credo che solo sei-sette club siano favorevoli, facevano parte di una coalizione a favore di DAZN. I voti si contano e non si pesano, quindi è impossibile, sarà bocciata".



Sul mercato del Genoa: "Noi perdiamo parecchi giocatori a fine contratto e dovremo rimpiazzarli. Scamacca? Sapevamo che non ci sarebbe stata la possibilità di riscattarlo. Fin dall'inizio siamo stati chiari. Il giocatore ritorna al Sassuolo, è un attaccante di grandissime prospettive".



Sulle voci di cessione del club rossoblù: "Tutto comincia e tutto finisce, bisogna solo capire il momento giusto. E si ci sono interlocutori che possano assicurare al Genoa il futuro che si merita".