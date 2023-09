"Palladino? L’anno scorso ha preso la squadra ultima in classifica, sfiorando l’Europa. Le sue squadre giocano a memoria, ha trasmesso ai calciatori la sua velocità di pensiero. In campo ogni giocatore sa esattamente cosa fare. Palladino può allenare qualsiasi squadra. Non deve porsi limiti. È pronto per la Juventus come qualunque top club". Così Enrico Preziosi sul suo ex giocatore in una intervista a Tuttosport.