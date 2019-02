Intervenuto in Lega Calcio, il presidente del Genoa Preziosi si è soffermato anche su Piatek: “Se mi aspettavo questo suo score con il Milan? Sì, altrimenti non l’avrei venduto al quelle cifre. Evidentemente è un giocatore importante, molti non sono contenti tra i genoani per le cifre e tutto il resto, però è un’operazione che si doveva fare e l’abbiamo fatta. A me Piatek non sorprende, credo che in una squadra dove ci sono più possibilità in attacco lui riesca a esprimersi al meglio: noi rispetto al Milan non avevamo grandi soluzioni in attacco, siamo una squadra diversa. Il Milan ha molte più soluzioni, ha più possibilità di segnare: credo che arriverà oltre i 35 gol in gare ufficiali. Rammarico? No, io sono soddisfatto perché sta facendo bene: è come un sarto che ti ha fatto bene l’arbitro e tu sei contento, va così. Noi abbiamo preso dei soldi, per alcuni sono pochi e per noi erano giusti: siamo contenti di aver fatto l’operazione e auguro a Piatek e al Milan di avere i successi che si meritano”.