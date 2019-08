A margine della ripresa della preparazione del Genoa, il presidente Enrico Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Speriamo di non ripetere una stagione come la scorsa. I lavori al Ferraris? Non credo che potrà essere a posto per la prima, penso sarà pronto per la terza. Il restyling di Pegli ci voleva, facevamo fatica quando eravamo in tanti: la struttura sarà pronta in un paio di mesi. Soddisfatto del mercato? Avevo promesso di non parlarne, ma per rispetto dico che abbiamo fatto cose ottime, con accuratezza. Abbiamo arricchito la rosa, per me e per i tifosi. Il valore dei giocatori si esprime solo nelle partite e tra quattro o cinque settimane sapremo quali saranno i nostri obiettivi: per il momento non dico niente, spero che quest'anno le cose vadano meglio. Mercato come non si vedeva da anni? Lo avevo promesso, dopo Firenze ci voleva qualcosa di diverso, non voglio che si ripetano le cose dell'anno scorso. Schone è un giocatore di classe che alza il livello della rosa ma lui non è il motore centrale, conta sempre di più il gruppo. Mercato chiuso? Ripeto, non voglio dire niente in questo momento, i tifosi hanno memoria lunga e non mi sbilancio. Il mister vuole trattenere alcuni giocatori e lo vogliamo accontentare. Abbiamo due o tre esuberi che andranno via ma i calciatori essenziali non partiranno per nessuna cifra. Voglio poi ricordare che il Genoa è in vendita, nonostante il mercato che stiamo facendo. Spero sempre che arrivi qualcuno serio che voglia acquistare la società. All'orizzonte non ci sono però compratori affidabili. Lo dico ad alta voce: il Genoa è in vendita. Basta poco per animare il popolo del Genoa? Sì, ma basta poco anche per non farlo animare. Non mi interessa l'entusiasmo, anche se fa piacere, voglio solo stare tranquillo. Basta poco a togliere gli equilibri, faccio quello che posso per fare meglio dell'anno scorso. Intoccabili per Andreazzoli, c'è anche Kouame? Sì, me lo ha ripetuto anche poco fa. Non è in vendita, a meno che non arrivi qualcuno con 100 milioni. Per Andreazzoli è intoccabile e per questo lo vogliamo trattenere. Tanti attaccanti giovani? I giovani vanno aspettati, guardate cos'è successo l'anno scorso con Radu e Romero che hanno iniziato male e poi sono stati protagonisti. Il mister mi ha detto che la rosa è attrezzata per fare bene, il recupero di Favilli sarà importante e in ogni partita abbiamo sempre fatto gol anche attraverso il gioco. Io in tribuna? C'è una contestazione in atto, legittima o illegittima che sia. Tra me e i tifosi c'è rispetto, possono applaudire o contestare ma senza mai offendere. Per questo preferisco non venire, anche se mi piacerebbe tornare allo stadio. L'ho detto ai giocatori, sta a loro dimostrare che questa è una società seria. Ferrero venderà la Sampdoria? Non è un mio problema ma come potete vedere non è mai semplice cedere un club di calcio. Genova è una bellissima città, me la vorrei vedere ma non mi è possibile e per questo sono dispiaciuto. Nuova Serie A? Non ci sono più squadre materasso, le neopromosse come Brescia e Lecce si sono rinforzate, i salentini con Lapadula che ha già fatto due gol".