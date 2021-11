Intervistato dal Secolo XIX dopo aver lasciato la guida del Genoa a Zangrillo, l'ex presidente rossoblù Enrico Preziosi ha raccontato la squadra che poteva essere svelando alcuni retroscena di mercato: "I più grandi rimpianti di mercato sono stati Lewandowski e Lautaro. Per il primo mi pento ancora di non aver chiuso l'accordo già pronto per una stupidaggine, per l'argentino era quasi tutto fatto con il Racing ma alla fine non sono riuscito a portarlo qui".